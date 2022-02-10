Konya kar kıyametini yaşıyor! Komşu illerle kara yolu bağlantısı 17 saat kesildi eğitime ara verildi
KONYA ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüsler dahil seyahate izin verilmiyor. Vatandaş yollarda ve otogarlarda kaldı. Yollar 17 saatlik yoğun çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Eğitime bir gün daha ara verildi.
Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Saatler süren bekleyiş saat 12:00'de sona erdi ve yollar ulaşıma açıldı. Konya’nın 24 ilçesinde de 10 Şubat Perşembe günü (bugün) yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.
Konya’nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve yoğun tipiyle yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçların ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı.
Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Kentte sadece Konya-Karaman karayolunda ulaşım sağlanıyor.
Yola çıkanlar durduruluyor
Akşehir’e gitmek için Konya’dan yola çıkan ve tipi nedeniyle kapanan yolun polis noktasında durdurulan Burak Büyükköroğlu, “Akşehir’den geldik. Konya’da sabah işlerimiz vardı. Sabah onları hallettik ve akşam dönecektik ama yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bizi bırakmadılar. Şuanda bekliyoruz, inşallah yollar açılacak ve biz de evimize gideceğiz” dedi.