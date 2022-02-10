Ünlü oyuncu işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırıp sosyal medyadan yayınladı

İSTANBUL'da daha önce yemeği beğenmeyen müşterisini ölümle tehdit ettiği için yargılanan oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri gören polis, ünlü oyuncuyu gözaltına aldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı. 20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Bıçakla müşterinin kafasına vurdu: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bununla da yetinmedi, oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

O anları sosyal medyada yayınlayınca: Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.