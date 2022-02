Halil Falyalı cinayetinde bomba gelişme! Söylemez Kardeşler Çetesi lideri gözaltında

Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) aracında uğradığı silahlı saldırıda şoförüle birlikte öldürüldü. Saldırganların, arkadaki araçta olan Falyalı'nın ei ve çocuğuna dokunmaması dikkat çekerken, Falyalı'nın bir süredir koruma sayısını arttırdığı ve zırhlı araçla seyahat etmeye başladığı öğrenildi. Falyalı cinayetiyle ilgili 3'ü İstanbul'da olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler çetesi elebaşısı Mustafa Söylemez ve iki adamı olduğu ortaya çıktı. İşte Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...

Arkadaki zırhlı araçta eşi ve 3 çocuğu varmış

Halil Falyalı'nın son dönemde koruma sayısını artırdığı ve zırhlı araçla seyahat etmeye başladığı öğrenildi. Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

Önce şoförünü vurdular, sonra Kalaşnikofla Halil Falyalı'yı...

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Halil Falyalı'nın vücudundan 16 kurşun çıkarıldı

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Ancak çok sayıdaki kurşun yarası nedeniyle Falyalı’nın kurtarılamadığı açıklandı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı. Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu.

Uzun süredir izleniyormuş

MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı. Soruşturmayı büyük bir gizlilikle yürüten polis, henüz saldırganların sayısı hakkında açıklama yapmadı. Yetkililer, saldırganların Falyalı’nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.

Halil Falyalı'nın eşinden suikast sonrası ilk sözler

Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, cenazenin 10 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Kumyalı Mezarlığı’nda toprağa verileceğini açıkladı. Falyalı eşinin ardından verdiği cenaze ilanında, “Hayat ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun. Kalbimin attığı yerdesin. Seni çok özleyeceğiz. Biliyorum ki her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz” dedi.