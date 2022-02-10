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Kayseri'de kiracı dehşet saçtı! Spor kulübü başkanını kanlar içinde bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kiracı dehşet saçtı! Spor kulübü başkanını kanlar içinde bıraktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı.

Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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