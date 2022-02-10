Bilim insanları açıkladı! Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Bilim insanları, grip veya Kovid-19 aşısı sonrası 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini ortaya koydu.
Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Kovid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.
Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti, yerel Kovid-19 aşılama merkezleriyle irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye de ulaştı.
Aşılar uygulanmadan deneklerden kan alarak antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.
Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" adlı maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmalarına dayanarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.