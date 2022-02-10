Bilim insanları açıkladı! Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti, yerel Kovid-19 aşılama merkezleriyle irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye de ulaştı.