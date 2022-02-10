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Ayşenur Arslan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 'suikastçı örgüt' dedi RTÜK inceleme başlattı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi. rslan'ın skandal açıklamalarının ardından RTÜK harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef aldı.

Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi. 

"Şanlı direnişin odağıdır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

RTÜK harekete geçti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Arslan'ın skandal açıklamasıyla ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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