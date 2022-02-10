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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Alevilere hakarete tepki

Diyanet İşleri Ali Erbaş Alevilere yapılan hakaretler için sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yayın yapan Yakup Tilki isimli şahıs Alevilere küfür etmiş ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açılan Yakup Tilki tutuklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yakup Tilki'nin Alevilere yönelik hakaretlerini şiddetle kınadı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlardır süregelen kardeşliğimize kast etmek isteyenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." dedi.

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