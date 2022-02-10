Kübra Tanış kimdir Fırat Tanış'ın boşandığı eşi kaç yaşında?

Birçok başarılı yapımda rol alan, son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile alkış toplayan Fırat Tanış son günlerde attığı tweetlerle gündemde. Ekrem İmamoğlu ile tiyatro polemiğine giren Fırat Tanış ne dedi, tiyatro olayı nedir birçok vatandaş tarafından araştırıldı. Peki kimdir Fırat Tanış kimdir, aslen nereli, kiminle evli, eşi ve kızı kimdir?

Abone ol

Son olarak Kulüp dizisindeki oyunculuk performansı ile alkış toplayan başarılı oyuncu Fırat Tanış 8 yıllık eşi, kızı Zeyno'nun annesi Künra Tanış ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Bu sevenlerini üzen haberin ardından Fırat'ın Tanış'ın eski eşi Kübra Tanış merak konusu oldu. Peki kimdir Kübra Tanış, ne iş yapar, kaç yaşında?

Fırat Tanış'ın uzun süredir eşi ile görünmemesi ve sosyal medya hesaplarında eşi ile olan pozlarını paylaşmaması akıllara boşanıyorlar mı sorusunu getirmişti. ve maalesef iddialar doğru çıktı. Bir süredir çiftin arasında anlaşmazlık çıktığı konuşuluyordu.

Fırat Tanış, boşandığı eşi Kübra Tanış ve kızı Zeyno

Velayet anneye verildi: Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.

Fırat Tanış kimdir:

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi.