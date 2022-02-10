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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta rekor kırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars’ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.

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Space.com sitesinde yer alan habere göre, Jet Propulsion Laboratory araştırma enstitüsü, Perseverance keşif aracının Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini açıkladı.

NASA'nın Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245,76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, aracın, bölgeyi birkaç ay keşfettikten sonra hareket halinde olmaya başladığı ve kendi kendine sürüş fonksiyonu sayesinde her geçen gün daha fazla yol kat edebildiği aktarıldı.

NASA, 2015’te, Kızıl Gezegen’de Opportunity keşif aracının, 214 metre ile en uzun sürüşünü gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

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