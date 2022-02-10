Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı planı belli oldu Yeni hedefi o koltuk

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması konusunda mutabakat sağlandığını söyleyen Fuat Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun planlarıyla ilgili analiz yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı Akşener'in başbakan olduğu denklemde Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefi bir sonraki seçimler. Bunun için önce Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki koltuğuna oturacak.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur muhalefetin seçim hesaplarıyla ilgili denklemi yazdı. "Parlamenter sisteme geçildikten sonra Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Başbakan olarak atayacak." diyen Uğur, Ekrem İmamoğlu'nun ne için hazırlandığını yazdı.

Gelinen noktada, Ekrem İmamoğlu’nun başkan adaylığı ihtimali zayıflamış görünüyor. Öyle anlaşılıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararlılığı bunda önemli bir etken oldu. Hatta kulağıma çalınan bir sohbet bu konudaki kanaatimi iyice pekiştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun Kampanya Direktörü Necati Özkan’ı hatırlayacaksınız. İmamoğlu’nu anlatan “Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi” adlı bir kitap da yazmıştı. Hatta CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu kitaba "Kahramanın hikâyesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir” diye çıkışmıştı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmez

Neyse, diyalog Necati Özkan ile bir dostu arasında cereyan ediyor. Özkan “İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eder mi?” sorusuna “Hayır etmez. Ekrem Bey'in önünde uzun yıllar var, henüz 53 yaşında” diye cevap veriyor.Bu sohbetin kodlarını başka yerden doğrulattım ve Ekrem İmamoğlu cephesinin nasıl gelişeceğinin ipuçlarını aldım.

Hedef CHP Genel Başkanlığı Yukarıda aktardığım süreç işlerken Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinin 5. yılını da tamamlamış olacak. Yeniden aday olmayacak ama olağan ya da olağanüstü bir kurultay ile CHP Genel Başkanlığı’na seçilecek.

Bu arada Meclis’teki koalisyon hükûmeti artık kendi güçleriyle bağımsız olarak parlamentoda yer alabilmek amacıyla erken seçime gidecekler. Yani 2028 beklenmeyecek. Ekrem İmamoğlu’nun Başbakanlık yolu da işte o seçimde açılmış olacak.