Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı! İşte Millet İttifakı'nın adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son görüşmede Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi. Anlaşmaya göre, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

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Muhalefet liderleri 12 Şubat’ta Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel’de yuvarlak masada çalışma yemeği yiyecek. O yemek öncesi, Ahmet Davutoğlu'nun yarattığı küçük kriz CHP ve İYİ Parti liderlerinin sabrını taşırdı. Kılıçdaroğlu, diğer liderlerle buluşma öncesinde salı günü akşam saatlerinde Meral Akşener’i ziyaret etti. O yemekte Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ismi belli oldu. İşte Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyan o kulis haberi...

Küçük partilerin ittifak yön vermesine izin verilmeyecek

... Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor.

1-) Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener 'Başbakan gibi' yardımcı

2-) İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.

Akşener'in Ekrem İmamoğlu angajmanı ne olacak?

Bu konuda biraz ihtiyatlı olmak gerektiğini belirten Abdulkadir Selvi, Akşener'in Ekrem İmamoğlu angajmanına dikkat çekti. İmamoğlu'nu 'ikinci Fatih' ilan eden Akşener'in 'yüzünde Rabbi yesir var' sözlerini hatırlatan Selvi, "İkincisi ise Akşener’in ortaya koyduğu bir ölçü var. 'Seçilecek aday' olsun diyor" atırlatması yaptı.

Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı çıkışının anlamı...

"Ama bir de açık kapı var. Eğer Kılıçdaroğlu CHP’nin tek adayı olursa, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş CHP engeline takılırlarsa Akşener’in elinde çok fazla seçenek kalmaz" diyen Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın 3. dönem adaylığını gündeme getirerek, kendi adaylığını garantiye almaya dönük bir çıkış yaptığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun “Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim” sözlerini hatırlatan Selvi şunları yazdı:

Bir tek adı Kemal, soyadı Kılıçdaroğlu olsun demediği kalmıştı

"Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıklıyordu. 'Popstar seçmeyeceğiz' diyerek İmamoğlu’nun önünü kapatırken, devleti bilmeli, siyasetten gelmeli diyerek kendini tarif ediyordu. Bir tek adı Kemal, soyadı Kılıçdaroğlu olsun demediği kalmıştı. 'Erdoğan karşıma çıksın' diyerek onu da ilan etti. Ama bakalım bunu Millet İttifakı liderlerine kabul ettirebilecek mi?"