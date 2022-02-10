BIST 2.046
DOLAR 13,53
EURO 15,49
ALTIN 797,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

15 Şubat'ta eylem bilgisi polisi harekete geçirdi! İzmir'de PKK'ya baskın: Bu iş burada bitmedi

15 Şubat'ta eylem bilgisi polisi harekete geçirdi! İzmir'de PKK'ya baskın: Bu iş burada bitmedi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı, görüntü alan basın mensuplarını da tehdit etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat’ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı.

Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. (31) gözaltına alındı. T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı, “Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Merhaba abla' dedi ardından kadının bacağına iki el ateş etti
'Merhaba abla' dedi ardından kadının bacağına iki el ateş etti
Nasuh Tövbesi nedir nasıl yapılır Diyanet Nasuh yemini nasıl bozlulur?
Nasuh Tövbesi nedir nasıl yapılır Diyanet Nasuh yemini nasıl bozlulur?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cumartesi günü kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cumartesi günü kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak
THY 1000 kabin memuru alımı süresini uzattı
THY 1000 kabin memuru alımı süresini uzattı
Meriç Erkan kaç yaşında evli mi oğlu Sekan Meriç'in annesi kim?
Meriç Erkan kaç yaşında evli mi oğlu Sekan Meriç'in annesi kim?
CHP Savaştepe İlçe Başkanı dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurunca tutuklandı
CHP Savaştepe İlçe Başkanı dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurunca tutuklandı
Meriç Erkan kimdir son hali olay oldu yeni adı Mahmut Erkan oldu
Meriç Erkan kimdir son hali olay oldu yeni adı Mahmut Erkan oldu
Ayşenur Arslan aslen nereli kaç yaşında evli mi Ayşenur Arslan eşi kimdir?
Ayşenur Arslan aslen nereli kaç yaşında evli mi Ayşenur Arslan eşi kimdir?
Elektrik zamları geri alınacak mı? AK Parti'den provokasyon tepkisi
Elektrik zamları geri alınacak mı? AK Parti'den provokasyon tepkisi
Trabzonspor Abdullah Avcı ile lig ve kupada tam gaz gidiyor
Trabzonspor Abdullah Avcı ile lig ve kupada tam gaz gidiyor