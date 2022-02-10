Elektrik zamları geri alınacak mı? AK Parti'den provokasyon tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı programda elektrik zamlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe çağrısına 'provokasyon' nitelemesi yapan Dağ zamların geri alınıp alınmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

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CNN Türk yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' açıklamalarına tepki göstererek "CHP lideri provokasyon peşinde" ifadelerini kullandı. Dağ, elektrik faturaları ile ilgili olarak da "Çalışma yürütülüyor. Konu bakanlık ve EPDK'nın önünde" dedi.

"Elektrik zammı geri alınır mı?" sorusuna Dağ, "Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu" dedi.

Dağ, zamlarla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP’nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz. Biz özellikleri hassasiyetleri duyguları olan insanlarız. Bu vicdanın etkili olması için üzerimize düşeni yaparız. Kılıçdaroğlu gibi yıkıcı zihniyetlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek.20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak. Küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz. İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayiimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız"

Erken seçim yok

Muhalefetin erken seçim çağrılarına ise Dağ, "Bizim gündemimizde erken seçim yok. Bizim çalışmamız kampanya çalışmamız 2023, 18 Haziran’a yöneliktir. Erken seçimi bu ülkenin gündeminden çıkarmak lazım. Zamansız yapılan seçimler insanların planlayamadığı seçimler insanların yapacağı yatırımları etkiler. Biz yeni sistemle beraber seçimlerin zamanında yapılacağını ortaya koymamız lazım. Muhalefet 24 Haziran’dan bu yana her gün erken seçim zaten" dedi.