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CHP Savaştepe İlçe Başkanı dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurunca tutuklandı

CHP Savaştepe İlçe Başkanı dehşet saçtı! 3 kişiyi silahla vurunca tutuklandı

BALIKESİR'de kavga sırasında biri akrabası 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen CHP'li ilçe başkanı cezaevine gönderildi.

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CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut D. ile esnaf odası başkanlığına aday olması konusunda kendisine destek vermediğini öne süren eniştesi Ahmet Ş, Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'nde buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ş. ve yanındaki arkadaşlarının, Umut D'ye taşla saldırdığı ileri sürüldü. Umut D. tarafından aracındaki tabancayla vurularak yaralandığı iddia edilen Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen bu kişilerden Ahmet Ş. ve Ozan K, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı Umut D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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