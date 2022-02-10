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Eve giren ekipler şok oldu! Yaşlı kadının 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı: Sandalyede oturur halde bulundu

Eve giren ekipler şok oldu! Yaşlı kadının 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı: Sandalyede oturur halde bulundu

İTALYA'nın Lombardiya bölgesinde itfaiyenin çağrı üzerine gittiği evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının 2 yıl önce öldüğü tespit edildi.

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İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como kentinde polis, sert rüzgarlar nedeniyle Como Gölü yakınlarında bahçesindeki ağaçların kökünden sökülme riski bulunması nedeniyle bir evi aradı. Kimseye ulaşamayan polis durumdan şüphelenerek eve giderken, bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Como belediyesinin basın görevlisi Francesca Manfredi, medyaya yaptığı açıklamada, evde cansız bedeni bulunan 70 yaşındaki Marinella Beretta'nın ölüm nedeninin bilinmediğini, yapılan incelemeye dayanarak yalnız yaşayan yaşlı kadının 2019'un sonuna doğru hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı.

Manfredi, kadının henüz hiçbir akrabasının gelmediğini ve polisin hayatta kalan bir ailesi olup olmadığını araştırdığını ifade etti. Beretta'nın cansız bedeninin morgda tutulduğunu belirten Manfredi, cenaze tarihinin de henüz belirlenmediğini kaydetti. İtalyan medyasına göre yaşlı kadının cansız bedeni, oturma odasında bir sandalyede oturur halde bulundu. Komşuları da yaşlı kadını en az 2.5 yıldır görmediklerini, 2020'de Lombardiya'yı vuran korona virüs salgınında kadının başka bir yere taşındığını düşündüklerini belirtti.

"Bu kadının akrabası olmasa bile biz onun akrabası olabiliriz"
Como Belediye Başkanı Mario Landriscina, yerel hükümetin cenaze işlemleriyle ilgileneceğini söyledi. Landriscina, "Orada olmaya çalışacağım ve halkı da cenazeye katılmaya davet edeceğim. Şimdi birlikte olma zamanı. Bu kadının akrabası olmasa bile biz onun akrabası olabiliriz" dedi. İtalya Aile Bakanı Elena Bonetti de yaşlı kadının ölümünden duyduğunu üzüntüyü dile getirerek, "Como'da Marinella Beretta'ya olanlar, unutulmuş yalnızlık vicdanımızı yaralıyor. Birbirimize sahip çıkmak, ailelerin, kurumların, vatandaş olmamızın tecrübesidir. Kimse yalnız bırakılmamalı" ifadelerini kullandı. Ulusal istatistik Enstitüsünün (ISTAT) 2018 tarihli bir raporuna göre İtalya'da 75 yaşın üzerindekilerin yaklaşık yüzde 40'ı yalnız yaşarken, ihtiyaç halinde arayabilecekleri akrabaları ve arkadaşları da bulunmuyor.

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