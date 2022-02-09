Almanya'da kırmızı ışıkta geçen alkollü Türk TIR şoförü onlarca otomobili biçti

ALMANYA'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde alkollü olduğu iddia edilen Türk TIR şoförünün neden olduğu kazada tam 31 araç birbirine girdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

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ALMANYA'nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde bir Türk TIR şoförünün neden olduğu kazada 31 araç birbirine girdi. TIR şoförünün şehir merkezindeki kavşakta kırmızı ışıkta durmayarak kazaya neden olduğu, ardından da kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ilerde bulunan araçlara çarptığı öğrenildi.

TIR şoförünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlarda hasar oluştu. Bazı araçlar da çarpmanın etkisiyle yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR şoförünün yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.