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Siirt'te molozların arasından çıktı basına gösterildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te molozların arasından çıktı basına gösterildi

Siirt İstihbarat Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sonucu PKK’lı teröristlere ait kent merkezi Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevki'inde moloz yığınlarına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde, Kent merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevki'indeki moloz yığınları altında gömülü vaziyette; 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 15 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 812 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği yay mekanizması, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği pistonu ele geçirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.

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