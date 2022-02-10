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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalandı. Bakan Kurum'un son sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum'a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" dedi.

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