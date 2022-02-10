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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.

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Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

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