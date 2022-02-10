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Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?

Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?

Sihirli Annem dizisi ile milyonlar tarafından tanınan ve sevilen Gizem Güven, 1.5 yıl önce evlendiği eşi Caner Turp ile tek celsede boşandı. 10 yıldır birlikte olan ve örnek çift olarak gösterilen 28 yaşındaki Gizem Güven'in boşandığı eşi Caner Turp merak konusu oldu. Caner Turp kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

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Sihirli Annem dizisi ile üne kavuşan ve milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlenen sempatik oyuncu 10 yıldır birlikte olduğu Caner Turp ile 1.5 yıl önce evlenmişti. Fakat mutlulukları kısa sürdü ve Gizem Güven ayrılık haberini duyurdu. Peki Gizem Güven'in boşandığı eşi Caner Turp kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

Gizem Güven, ''Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' açıklamasını yaptı.

Caner Turp kimdir:

Caner Turp, Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. 29 yaşındadır ve memleketi Kars'tır. 

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