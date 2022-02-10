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İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu

İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikasına gelen faturayı paylaşması olay olmuştu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla" ekmek fiyatlarına zam yaptığını ilan etti. 11 Şubat Cuma günü itibariyle 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacak. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama hafta başında elektrik faturasını paylaşıp zammın sinyalini vermişti. Özgen Nama sosyal medya hesabından zam haberini 'çok üzgünüm' diyerek şu sözlerle duyurdu:

-Çok üzgünüm! Zam yağmurlarına karşı daha fazla direnecek gücümüz kalmadı. 11 Şubat'tan itibaren bize maliyeti 2.15₺ olan ekmeği 2 ₺’den halkımıza ulaştıracağız. AKP'nin yaratmış olduğu yoksullukla ortaklaşarak mücadele edeceğiz. Halkımızın hoşgörüsü ve anlayışına sığınıyoruz.

Halk ekmek yeni zamlı fiyatları
Özgen Nama gelen zamla birlikte 11 Şubat 2022 itibariyle zamlı ekmek fiyatlarının listesini de paylaştı. 

Fatura paylaşımı olay olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikasına gelen 755 bin liralık elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşmış, "Maalesef durum çok vahim" ifadelerini kullanmıştı.
Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görülmüştü.

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