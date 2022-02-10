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Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır

Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zamları geri alana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesinin "isyana teşvik ve yıkıcı" olduğunu savundu. 

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Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarında tepki gösterdiği dünkü videosunda "Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini eleştirdi. 

AK Parti'li Tayyar, şunları kaydetti: "Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘faturamı ödemiyorum’ diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayri ciddidir. Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır. Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır."

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