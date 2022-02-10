Elbistanlı esnaf buldu 10 lirayla geliştirdiği sistemle yüksek fatura derdine son verdi

Koyuncu, sistemin çalışma prensibini, “Benzine hava veriyoruz. Bu da benzini kaynatıyor. Böylece kavanozun içinde gaz oluşuyor. Bu gaz da hortumla içinde su olan kavanoza geliyor. Suyun içinde kaynamasıyla birlikte gazı tekrar hortum aracılığı ile dışarıya veriyor. Sistemimizin çıkış noktasında ise tüp başlığı bulunuyor. Benzine verdiğimiz havanın miktarı ile de gazın oranını arttırıp ya da azaltmak da elimizde” şeklinde konuştu.