İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 67 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,88, aylık yüzde 15,23 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,63, aylık yüzde 17,27 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.