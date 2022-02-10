BIST 2.045
DOLAR 13,54
EURO 15,51
ALTIN 797,27
HABER /  EKONOMİ

İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 67 arttı

İnşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 67 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 20,35, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,77, işçilik endeksi yüzde 24,01 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,88, aylık yüzde 15,23 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 19,88, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85,01, işçilik endeksi yüzde 23,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,63, aylık yüzde 17,27 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 21,91, işçilik endeksi yüzde 1,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 88,23, işçilik endeksi yüzde 24,10 arttı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fildişi Sahilli uyruklu genç Kütahya'da Müslüman oldu: Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var
Fildişi Sahilli uyruklu genç Kütahya'da Müslüman oldu: Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var
Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır
Değerleri 10 milyon TL! Siirt'te hepsi çürümeye terk edildi: 'Tek ricamız' var deyip seslendi
Değerleri 10 milyon TL! Siirt'te hepsi çürümeye terk edildi: 'Tek ricamız' var deyip seslendi
İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu
İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu
Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki genç 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu! Meğer 4 yıl önce...
Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki genç 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu! Meğer 4 yıl önce...
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?
Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Ayşenur Arslan'a tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Ayşenur Arslan'a tepki