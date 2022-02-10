BIST 2.045
DOLAR 13,54
EURO 15,51
ALTIN 797,27
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek

Meral Akşener: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kongresinde ekonomik gelişmeleri değerlendirerek hükümete eleştirilerde bulundu. Akşener "Bu devlet krizi tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek." dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşuyor. Akşener'in satırbaşları şöyle:

Eşi, dostu ve o 5 müteahhiti ihya ederek milletimizi yokluğa mahkum etmekte. Maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5. ülke. Bu devlet krizi tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışında yaptığı toplantılara MB yetkililerini davet etmiyor. Uygulanan akıl dışı politikalarla istihdam sağlanamaz oldu.

Uygulanan akıl dışı politikalarla özel sektör istihdam sağlayamaz oldu. Kayıt dışı istihdam artarken arkadaşların yaptıkları zamla böbürlendikleri asgari ücret daha birinci ayın sonunda açlık sınırının altında kaldı. Bugün maalesef karşımızda istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var.

Ülkemizdeki büyüme yüzde 1'in altına indi. Yani Erdoğan ve ekibi daha elektriğin icat edilmediği o dönemde o karanlık dönemin başındakiler çok daha iyi yönettiler ülkeyi. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı büyüme performansı AK Parti dönemine göre daha yüksekti. Yani o karanlık dönemin müsebbipleri ekonomimizi çok daha iyi yönettiler.

Kamu banlarının kendileri tehdit haline geldi. Kredi genişlemesiyle hem borçlandık hem de büyüyemedik. Yatırım iklimi kötüleşti. Çoğu şaibeli özelleştirmeler gerçekleştirildi. Bugün ülkemizde 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştu. Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi zamanında en çok kınadığı şeyin ta kendisi oldu.

Ülkemizde makro istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattım problemleri biz çözeriz. Biliyorsunuz İYİ Kalkınma Projeleri'nin bugünkü etabında istikrarlı Türkiye vizyonumuzu ve bu vizyon çerçevesindeki çalışmalarımızı paylaşacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Recep ayının 15. günü ne zaman Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman?
Recep ayının 15. günü ne zaman Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman?
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır
Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına Şamil Tayyar'dan sert tepki: İsyana teşviktir yıkıcıdır
Siirt'te molozların arasından çıktı basına gösterildi
Siirt'te molozların arasından çıktı basına gösterildi
İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu
İstanbul halk ekmek 2 lira oldu! Yeni zammı Özgen Nama çok üzgünüm diyerek duyurdu
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?
Caner Turp kaç yaşında aslen nereli Caner Turp ailesi kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid'e yakalanan Bakan Murat Kurum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Ayşenur Arslan'a tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Ayşenur Arslan'a tepki
Mansur Yavaş Ankara için gelen elektrik faturasını paylaştı rakama bakın
Mansur Yavaş Ankara için gelen elektrik faturasını paylaştı rakama bakın
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı Doktora gitmeden halledilebilecek
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı Doktora gitmeden halledilebilecek