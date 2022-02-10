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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu" açıklamasında bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop, "Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu" dedi.

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