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Rusya'da sıkılan güvenlik görevlisi 740 bin sterlinlik tabloya göz çizdi

Rusya'da sıkılan güvenlik görevlisi 740 bin sterlinlik tabloya göz çizdi

RUSYA’nın Yekaterinburg şehrinde bir güvenlik görevlisinin ilk iş gününde canı sıkıldığı için 740 bin sterlinlik tabloya tükenmez kalemle bir çift göz çizdiği ortaya çıktı. Olayın ardından işinden kovulan 60 yaşındaki güvenlik görevlisi hakkında 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte soruşturma başlatıldı.

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Rusya’da canı sıkılan bir güvenlik görevlisinin 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) değerindeki tabloya göz çizerek sanat eserine zarar verdiği ortaya çıktı.

Rusya'nın batısındaki Yekaterinburg kentinde gerçekleşen olayda Yeltsin Center'daki bir soyut sanat sergisinde işe başlayan güvenlik görevlisinin ilk iş gününde canı sıkıldığı ve tabloya tükenmez kalem ile bir çift göz çizdiği aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre Yeltsin Center'dan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki güvenlik görevlisinin ilk iş gününde ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosuna tükenmez kalemle bir çift göz çizerek tahrif ettiği belirtildi.

7 Aralık 2021’de 'Nesnel Olmayan Bir Dünya Olarak Yeni Bir Sanatın Doğuşu' adlı bir sanat sergisini gezen iki ziyaretçi tarafından tespit edilen durumun kısa süre içerisinde yetkililere bildirildiği vurgulandı. Moskova'daki Devlet Tretyakov Galerisi'nden ödünç alınan tabloya zarar veren güvenlik görevlisinin işine son verilirken, Yeltsin Center 60 yaşındaki kişinin kimliğini açıklamayacağını söyledi.

Restorasyon maliyeti 45 bin 300 tl
Hasarın tespitinin ardından Moskova’ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi.

Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.

Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosunun değeri tam olarak bilinmezken, resim daha önce bir sigorta şirketi tarafından 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) bedelle sigortalanmıştı.

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