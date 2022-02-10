Ayşenur Arslan ne dedi Halk TV'deki skandal sözlerine RTÜK'ten inceleme

Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine AK Parti'den tepkiler geldi ve RTÜK harekete geçti. Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Pekİ Ayşenur Arslan ne dedi, Halk TV'de sözleri.

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aşan açıklamalarda bulundu başta AK Parti olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi.

Ayşenur Arslan ne dedi: Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddi açan ifadeler kullandı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

Arslan, iki kere evlendi. İlk eş ile 8 ay evli kaldı. İkinci eşi olan Erbil Tuşalp'dan; oğlu Sinan'ın babasıyla da oğlu 6 yaşındayken ayrıldı.

Ayşenur Arslan kimdir: Arslan, 16 Eylül 1950 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır. Subay olan babası ve annesi de MİT mensubudur. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun oldu.

TRT’nin açtığı redaktör muhabir sınavını kazanınca 1974 yılında TRT’de muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1982 yılında Güneş Gazetesine haber müdürü oldu. İkibuçuk sene sonra istifa etti. Üç ay sonra da Nokta Dergisinde çalışmaya başladı. 3 yıl da burada çalıştıktan sonra Söz Gazetesine geçti ve 49 gün sonra buradan da ayrıldı.

Söz Gazetesinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte reklam ajansı kurdu ve Ümraniye Belediyesi için Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırladı. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi’ne İtalyanca çeviri yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde bir yıl çalıştı. Ardından Star TV’ye girdi. Önce bir kadın programı yaptı, sonra Yakın Takip adlı haber programının sorumluluğunu aldı. Daha sonra Ali Kırca ile beraber ATV’ye geçti. 8 sene burada çalıştıktan sonra yine Star TV’ye geçtı.

Ayşenur Arslan 16 yıl Ali Kırca'yla çalıştı, Kırca'nın ATV'de sunduğu haberleri hazırladı. Mehmet Ali Birand ile çalıştı. Aydın Doğan, Dinç Bilgin gibi basın sektörünün kilit isimleriyle çalıştı.

CNNTürk’te Medya Mahallesi programını yaptı. Sokak TV’de çalıştı. Halk TV'de program yaptı. 27 Kasım 2014 tarihi itibari ile Halk TV'den ayrılarak yapmakta olduğu “Medya Mahallesi” programını sonlandırdığını Twitter hesabından açıkladı. Ertesi gün, Halk TV yönetimi Arslan'dan yaşananlar için birçok kez özür dileyerek geri dönmesini istedi. Halk TV yönetiminin ısrarlı özürleri ve isteklerini kıramayan Ayşenur Arslan Halk TV'ye geri dönmeye karar verdi.

Ayşenur Arslan, iki kere evlendi. İlk eş ile 8 ay evli kaldı. İkinci eşi olan Erbil Tuşalp'dan; oğlu Sinan’ın babasıyla da oğlu 6 yaşındayken ayrıldı.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasından sonra 16 Aralık 2016 tarihinde Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında “Türkiye’nin geldiği noktada 146 gazetecinin tutuklu hale geldiği noktada normalmiş gibi yapamayacağım, o nedenle susarak bağırıyorum, özgürlük dileğiyle hoşçakalın” diyerek programına son verdiğini açıkladı.