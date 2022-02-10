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28 bıçak darbesiyle eşini öldüren Mehmet Üner'in duruşmadaki sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
28 bıçak darbesiyle eşini öldüren Mehmet Üner'in duruşmadaki sözleri pes dedirtti

Küçükçekmece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesiyle öldüren sanık Mehmet Üner için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Duruşmada Üner, "Eşim benim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu” dedi.

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Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Üner’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

“Mehmet çok sinirli biriydi kafasına koyduğunu yapardı”
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Sıddık Yasak “Mehmet bana ‘kaynanam geldi sürekli dedikodu yapıyor, karımla bir olup bana hakaret ediyorlar’ dedi. Ev almışlardı kaynanası gelince ekonomik sebeplerden dolayı aralarında uyuşmazlık oldu. Kaynanası gittikten sonra rahatladığı söyledi hatta bize yemek ısmarladı. Beni 2-3 kez aradı boşansam evin yarısını alabilir miyim diye sordu ‘evi hanımın üzerine yaptık’ dedi. Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Mehmet çok sinirli biriydi kafasına koyduğunu yapardı. Konuşmalarımızda eşinin aldattığını düşündüğünü falan söylemedi. Kaynanası varken eşiyle beraber bir kere bıçak çektiklerini söyledi. Mehmet eşini seviyordu” dedi.

“Eşim benim psikolojimi bozdu”
Tutuklu sanık Mehmet Üner ise “Tanık beyanları doğrudur. Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim benim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu” dedi.

“Eşini 28 bıçak darbesi ile vahşice öldürmüştür”
Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktul arasında uzun zamandır tartışma olduğunu ve sanığın aldatıldığından şüphelendiğini aktardı. Savcı, “Sanık eşinin kendisini aldattığını söylemişse de, tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, yengesini başka biri ile görmediğini söylemiştir” ifadelerini kullandı.

Mütalaada sanığın eşini 28 bıçak darbesi ile vahşice öldürdüğü ve canavarca hisle hareket ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Üner’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

“Suça iten eşimdir bana kadınlık yapmadı”
Mütalaadan sonra söz verilen sanık Mehmet Üner “Beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı sadakat göstermedi” dedi.
Duruşma taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini bıçakla öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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