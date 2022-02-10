Meriç Erkan kimdir son hali olay oldu yeni adı Mahmut Erkan oldu

Bir dönemin ekranların reyting için peşinden koştuğu ve ilginç dansları ile beyin yakan ismi Meriç Erkan son hali ile ortaya çıktı, tövbe ettim dine döndüm diyen Meriç Erkan adını da Mahmut Erkan yaptı. Ahu Tuğba'nın dansçısı olan, son olarak Esra Erol'a çıkan Meriç Erkan'ın yıllar sonra son hali ilgi çekti. Peki kimdir Meriç Erkan, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

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Ekranlarda çılgın dansları ile tanıdığımız, özellikle sabah programlarına reyting için çıkarılan ve bir dönem Ahu Tuğba'ya duyduğu 'derin aşk' ile kendinden geçerek dans eden Meriç Erkan yıllar sonra son hali ekranlara çıktı. Sarıklı, uzun sakallı hali ile tövbe ettim, dine döndüm diyen Meriç Erkan adını da Mahmut Erkan yaptı. Bir erkek çocuğu olan Meriç Erkan oğlumu da imam hatip okuluna verdim diyerek yeni yaşantısını anlattı. Peki kimdir Meriç Erkan, kaç yaşında, ne iş yapar, evli mi?

Meriç Erkan adını değiştirdi Mahmut Erkan oldu: İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti…



Meriç Erkan ve Serap Koç'un Sekan Meriç adını verdikleri bir çocukları var.



Meriç Erkan Nasuh tövbesi etti: "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi.



Geçmişinden pişman: "Mahmut Erkan" olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var" diye konuştu.



"Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma" deyip Nasuh tmvbesi ettiğini anlattı: Erkan, "Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diye konuştu.



Erkan, "Rabbim diyor ki, 'Bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' ben de diyorum ki, O sözünden dönmez... Ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar

Evlilik hakkında da konuştu: Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten" ifadelerini kullandı.