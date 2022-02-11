Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile İslam'a döndü Mahmut Erkan oldu

Yıllar önce Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın dine yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu sosyal medyada viral oldu. Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ve danslarıyla yıllar önce ekranlara yeniden merhaba diyen Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirdi.