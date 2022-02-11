Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan Nasuh tövbesi ile İslam'a döndü Mahmut Erkan oldu
Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan kendini İslamiyet'e yöneltti; önce hayatını değiştirdi sonra adını "Mahmut Erkan" yaptı. Meriç Erkan'ın ettiği "Nasuh tövbesi" sosyal medyada gündem oldu.
Yıllar önce Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın dine yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu sosyal medyada viral oldu. Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ve danslarıyla yıllar önce ekranlara yeniden merhaba diyen Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirdi.
Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi.
Meriç Erkan adını değiştirdi Mahmut Erkan oldu: İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti…
Meriç Erkan "Nasuh tövbesi" etti: "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi.