Nasuh Tövbesi nedir nasıl yapılır Diyanet Nasuh yemini nasıl bozlulur?

Bir dönemin dansçısı Meriç Erkan Nasuh Tövbesi ettim, dine döndüm dedi ve son hali şok etti. İlginç açıklamalar yapan Meriç Erkan'ın anlattıklarından sonra Nasuh Tövbesi nedir, nasıl yapılır ve nasuh yemini nasıl bozulur sorularının yanıtını merak etti.

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Nasuh tevbesi (tövbesi) Meriç Erkan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Nasuh kelimesi, 'hâlis, katışıksız' mânası taşıdığı gibi 'düzeltici, onarıcı' anlamına da geliyor. Peki, Nasuh tevbesi (tövbesi) nedir? Nasuh yemini hakkında bilgiler...

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Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir.

Nasuh Tövbesi ise içten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbedir. Tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Nasun teriminin anlamı: Nasuh terimi Tahrîm Suresi'nde de geçmektedir. Tahrîm Suresi'nin tefsirinde nasuh için şu ifadeler yer almaktadır.

Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).