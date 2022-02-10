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Sakarya'da misafirlikte genç kadının şüpheli ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer kızı...

Sakarya'da misafirlikte genç kadının şüpheli ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer kızı...

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde 19 yaşındaki Damla Kuş’un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan dini nikahlı eşi ve misafirliğe gittiği ev sahibi adliyeye sevk edildi. Gözlerinin önünde annesinin hayatını yitirdiği 4 yaşındaki kızın ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya’dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi. Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş’un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

Konuya ilişkin gözaltına alınan M.C.B. ve M.C. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve bir süre önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak Damla Kuş'u vurduğunu iddia etti. Gözaltına alınan ev sahibi M.C.’nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Acı olayda annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren 4 yaşındaki kız çocuğunun ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.



Şüpheliler adliyeye sevk edildi
19 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan, şüpheli M.C.B. ile hayatını kaybeden Damla Kuş’un, yaşadıkları Konya ilinde de birçok kez tartışma yaşadıkları öğrenildi.

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