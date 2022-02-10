'Aman dikkat' deyip Dinçer Güner uyardı! Sıkıntılar kapıda: İşte 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Murat İpek 10 Şubat 2022 burç yorumları yazdı. Önemli uyarılarda bulunan uzmanlar dikkatli olmaya çağrı yaptı.
"Bugün Ay tüm gün ikizlerde seyahat edecek" diyen astroloji uzmanı Dinçer Güner sosyal medya hesabından takipçilerine uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı.
Önemli haberlerin alınıp verildiği bir günlerden bir tanesi. Aynı anda birden çok iş ile ilgilenebiliriz ama dikkat odaklanma sorunu sıkıntı yaratabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun değildir.
Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksektir. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı sansımız oldukça düşüktür. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süperdir.