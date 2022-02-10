BIST 2.046
DOLAR 13,53
EURO 15,49
ALTIN 797,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de yol bir anda çöktü otomobil çukura düştü! Çok eski tarihlere dayanan...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de yol bir anda çöktü otomobil çukura düştü! Çok eski tarihlere dayanan...

DENİZLİ’nin Buldan ilçesinde tarihi yolun çökmesi sonucu oluşan 1,5 çapındaki çukurda birisi seyir halinde olmak üzere 2 araç mahsur kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, yolun tamamen çökmemesi facianın önüne geçti.

Abone ol

Olay, Buldan ilçesi Dokuma Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Turistlerin en çok rağbet ettiği, oksit sarı-çivit rengi boyalı evleri ile ilgi çeken, halk arasında hamam boğazı olarak bilinen dokuma pazarı caddesi üzerinde, park halindeki 20 AAH 435 plakalı otomobil ve seyir halindeki 20 RS 399 plakalı hafif ticari araç yolun çökmesi sonucu oluşan yaklaşık 1,5 metre çapındaki çukurda mahsur kaldı.

Ne olduğuna anlam veremeyen seyir halindeki ticari aracın sürücüsü, panikle dışarı çıkınca yolun çöktüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları çekici yardımıyla kurtardıktan sonra yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri kanalizasyon şebekesinin koruma altında olması nedeniyle, ilerleyen zamanlarda daha büyük çökmelerin olmaması için caddenin araç trafiğine kapatılmasını istedi.



“Yıllardan beri çok eski tarihlere dayanan bir kanalizasyon var”
Dükkanın önünde oluşan boşluk hakkında konuşan ve düzeltilmesi için seslenen işletmeci Tarık Kırsoy, “Dün akşam saatlerine yakın mahallemizde böyle bir kaza meydana geldi. Bu yerimizin altında yıllardan beri çok eski tarihlere dayanan bir kanalizasyon, dere, kemer şeklinde olan bir yerimiz var. Fakat burada yolumuz turistik bir cadde olduğu için yaya trafiğinin haricinde araç trafiğinin çok yoğun olması sebebiyle arkadaşlarında bu tarihi eserimizin yollarımızın bu hale geldiğini görüyorsunuz. Biz bu yetkililerden acil bir şekilde yolumuzun araç trafiğine kapatılması gibi önlemleri acilen tedbir olarak istiyoruz” dedi. Caddenin altında, neredeyse küçük çaplı bir aracın rahatlıkla geçebileceği, ne zaman yapıldığı bilinmeyen çok eski bir kanalizasyon şebekesinin bulunduğu öğrenildi. Çok eski olması nedeniyle bundan önce de birkaç kere çökme yaşandığı ve yolun yine de kullanılmaya devam ettiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Aman dikkat' deyip Dinçer Güner uyardı! Sıkıntılar kapıda: İşte 2022 günlük burç yorumları...
Foto Galeri 'Aman dikkat' deyip Dinçer Güner uyardı! Sıkıntılar kapıda: İşte 2022 günlük burç yorumları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bahadır Ünlü eşi kimdir kaç yaşında? Bahadır Ünlü oynadıüı diziler
Bahadır Ünlü eşi kimdir kaç yaşında? Bahadır Ünlü oynadıüı diziler
Elektrik zamları geri mi alınıyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez enerji şirketleri ile bir araya geliyor
Elektrik zamları geri mi alınıyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez enerji şirketleri ile bir araya geliyor
Sakarya'da misafirlikte genç kadının şüpheli ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer kızı...
Sakarya'da misafirlikte genç kadının şüpheli ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer kızı...
Gaziantep'te kaşıntı şikayetiyle hastaneye gitti! Hastalığını öğrenince şaştı kaldı: Türkiye'de ilk ve tek
Gaziantep'te kaşıntı şikayetiyle hastaneye gitti! Hastalığını öğrenince şaştı kaldı: Türkiye'de ilk ve tek
Binlerce kişi hastanelik olmuştu! Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Binlerce kişi hastanelik olmuştu! Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı! İşte Millet İttifakı'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştı! İşte Millet İttifakı'nın adayı
'Turkovac onay almadı' diyen Prof. Dr. Ahmet Saltık: Masum insanların katili olmayın
'Turkovac onay almadı' diyen Prof. Dr. Ahmet Saltık: Masum insanların katili olmayın
En demokratik ülke açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada: Listede bu yıl yükseldik
En demokratik ülke açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada: Listede bu yıl yükseldik
Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi oyuncusu kimdir kaç yaşında?
Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi oyuncusu kimdir kaç yaşında?
15 Şubat'ta eylem bilgisi polisi harekete geçirdi! İzmir'de PKK'ya baskın: Bu iş burada bitmedi
15 Şubat'ta eylem bilgisi polisi harekete geçirdi! İzmir'de PKK'ya baskın: Bu iş burada bitmedi