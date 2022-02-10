DEVA Partisi 119 maddelik eylem planı açıklandı Ali Babacan: ÖTV’yi kaldıracağız KDV’yi indireceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, iktidarının ilk 90 gününde Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacaklarını söyleyen Babacan, atılacak adımları anlattı.

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DEVA Partisi lideri Babacan, 'Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıkladı.

Babacan, Türkiye ekonomisini 'bitkin düşüren büyük bunalımın' temelinde yanlış siyasi tercihlerin yattığını ileri sürdü.

Babacan ayrıca Erdoğan'ın 'Ekonominin kitabını yazdım' sözünü hatırlatarak, "İşte yazdığı ekonomi kitabı budur" dedi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çekti.

Babacan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'Ülkeyi tek başına yönetme sevdası, büyük bir hezimetin altına daha imzasını attı'

"Ülkemiz Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Yolsuzluk Algı Endeksi'nde içler acısı bir noktaya gelmiş durumda. 2003 yılının bile gerisine düşen bir sıralamadayız.

2002'de Türkiye, dünyanın en büyük 21'inci ekonomisiydi. 2005 yılında ülkemizi dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi haline getirdik. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisini teslim ettim. Şimdi ne oldu? Yeniden 21'inci sıraya düştük. Ekonominin kitabını yazdım diyor ya, işte yazdığı ekonomi kitabı budur. Ülkeyi tek başına yönetme sevdası, büyük bir hezimetin altına daha imzasını attırdı

Eylem planlarımızda Türkiye'nin yarınlarını şimdiden sistematik olarak kuruyoruz. Sistemin makro ekonomi ayağı fiyat istikrarını sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten politikalara odaklanacak.

DEVA'dan 5 hedef

Ekonomi ve finans ayağındaki temel hedeflerimizden 5 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kişi başına milli geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmek. Aşırı yoksulluğu daha önce yaptığımı gibi yeniden sıfırlamak. Dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak. Enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmek. İşsizlik oranı tek haneli seviyeye yeniden çekmektir.

'Aşırı yoksulluğu TÜİK bile gizleyemiyor'

Türkiye'de yeniden aşırı yoksulluk başladı. TÜİK bile gizleyemiyor. İnşallah birileri uyanıp o verileri de makyajlattırmaz. İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif’in dediği gibi; ‘Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz; davranmayacak kimse bu meydana atılmaz.' Bu meydanı dolduracak olanların DEVA Partisi’nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları olacağını biliyoruz.

'Dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini terk edeceğiz'

Bana ‘Fren Ali’ diyenlerin Türkiye’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini terk edeceğiz. Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimi nitelikte sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyeceğiz.

Kamu harcamalarına çeki düzen

Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın ilk 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz.

Merkez Bankası'nda görevden almalar

Merkez Bankası başkanının, başkan yardımcılarının ve kurul üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınmasını engelleyeceğiz.

TÜİK’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından güven testine tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz.

Varlık Fonu kapatılacak

DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde, Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız. Hazine birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve tam bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu’nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız.

'Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına kilit vuracağız'

Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına ve ofislerine vuracağız. Bu kurul ve ofisleri de kapatarak, yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

Kamu özel işbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Bu milletin bir damla alın terinin, heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

'ÖTV'yi kaldıracağız KDV'yi indireceğiz'

Haksız gelir dağılımına ve dengesiz kaynak tahsisine yol açan uygulamalarla mücadele edeceğiz. Bu amaçla, imar kaynaklı rantları vergilendireceğiz.

Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Asgari ücretle, düşük ücretle çalışanların eline geçen ücretin miktarını arttıracağız. Temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız, KDV’yi indireceğiz.

'Defalarca uyardık'

Biz zamanında kara bir kışın yaklaştığını vurguladık. Ekonomik olarak da karanlık bir kışın yaklaştığını her yerde söyledik, defalarca uyardık. En son daha hava şartları kötüleşmeden 24 Kasım 2021'de öneri paketi açıkladık. Hükümete 'Bir an önce yapın' dedik.

Bugün açıkladığımı 119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye'yi zengin, saygın bir ülke yapmamızda kilometre taşı olacak. Ülkemizi daha önceki krizlerden nasıl çıkarttıysak bugünkü krizlerden çıkarmak da inşallah bize nasip olacak."