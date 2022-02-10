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Suudi Arabistan'da havalimanına drone saldırısı! Havada imha edildi: Yaralılar var

Suudi Arabistan'da havalimanına drone saldırısı! Havada imha edildi: Yaralılar var

Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanına gerçekleştirilen dron saldırısında yaralananların sayısı 12’ye ulaştı.

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Yemen’in İran destekli Husi grubuyla çatışma yaşayan Arap Koalisyonu, bugün Suudi Arabistan’daki Abha Havaalimanına gerçekleştirilen ve Suudi hava savunması tarafından durdurulan drondan (insansız hava aracı) savrulan şarapnel parçaları nedeniyle yaralananların sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Koalisyon, standart güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının ardından hava trafiğinin normale döndüğünü de sözlerine ekledi. Devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında yabancı yolcuların ve çalışanların da olduğu belirtildi.

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