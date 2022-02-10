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En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlendi.

En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı.

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En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.

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En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.

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En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı

Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.

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