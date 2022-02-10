En büyük kripto soygununda Türk detayı! Dünya Reyhan Morgan'ı konuşuyor: ABD ayağa kalktı
2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlendi.
Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı.
Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.
34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.
Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.