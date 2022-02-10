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Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?

Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?

Mübarek 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Bu faziletli ayları hakkıyla geçirmek isteyenler Recep ayının 13.14.ve 15. günleri ve Eyyâm-ı biyd ne zaman araştırması yapıyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir.Peki, Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, neden önemli?

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Arınma ayları olan faziletli 3 aylar Recep ayı ile birlikte başladı. Birçok müslüman bu ayları hakkıyla geçirmek için neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli araştırması yapıyor. Recep ayı içinde olan ve önemi büyük olan Eyyâm-ı biyd yani aydınlık günler 2022 yılında ne zaman sorusu ile gündemde. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. Geceleridir. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Peki, Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günü neden önemli? 

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu önemi nedir: 
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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