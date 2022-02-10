4. doz Biontech aşı randevusunda flaş gelişme! Eksik aşılı olmamak için dikkat!

3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. Son dakika haberine göre artık MHRS randevusu alınabilecek.

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Koronavirüse karşı dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevuları alabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.



Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

Vaka sayısında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 143 milyon 478 bin 985'e yükseldi.