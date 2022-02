Ziraat Bank Azerbaycan 7. şubesini açtı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ve Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, Türk kurumların temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 7. şubesi olan Samet Vurgun şubesini hizmete açtı.

Abone ol

Büyükelçi Bağcı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü bankasının yeni şubesini Bakü'de açmanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın yeni şubelerini Bakü'nün diğer bölgelerinde ve diğer şehirlerde de açmayı dilediklerini belirterek "Ziraat Bank Azerbaycan hem ticari krediler hem bireysel faaliyetlerle ülkemizin en gözde, en yüz akı, en güçlü bankasıdır. Bu yönüyle Bakü'de bir şubesini açmış olmak bizim için büyük gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana hizmet verdiğini bildirdi.

Demir, bugün 7. şubelerini açtıklarını, ilerleyen dönemde ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti başta olmak üzere, birkaç şube daha açacaklarını aktardı.

İşgalden kurtarılan topraklarda da o bölgelerin gelişim durumuna göre şubeler açmayı düşündüklerini anlatan Demir, "İhtiyaçlar her gün değişiyor ve gelişiyor. Her güne yeni hedeflerle uyanıyoruz. Her geçen gün daha iyisini yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizi büyüterek devam ediyoruz. Hedefimiz, Azerbaycan'da çok iyi işler yapmak." ifadelerini kullandı.