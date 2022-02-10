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Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Rakamlara dolar ve altının tepkisi ne oldu? İşte son dakika gelişmeler...

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Tüm dünyada piyasaların merakla beklediği haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon Ocak rakamlarına göre 40 yılın zirvesine çıktı.

ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi.

Çekirdek enflasyon da beklentiyi aştı
Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

Piyasa Temmuz'a kadar Fed'den 100 baz puan faiz artışı bekliyor
Güçlü gelen ABD enflasyonu sonrası Fed swaplarında Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artışı fiyatlaması görüldü. Vadeli piyasalarda veriler öncesi Fed cephesinden Mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor.

Veriler öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO’su Sonal Desai, piyasaların 2022’nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.

Desai, “Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda” dedi.

"Martta her ihtimal masada"
Kritik ABD enflasyon verisi öncesi Fed yetkililerinden de kritik açıklamalar gelmişti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 2015’teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü.

Çarşamba günü European Economics and Financial Centre tarafından düzenlenen online seminere katılan Mester, mart ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali konusunda “Hiçbir ihtimali tamamen masadan kaldırmayı sevmem” ifadelerini kullansa da bu büyüklükte bir adım için şu aşamada bir gereklilik görmediğini belirtti.

Öncesinde CNBC yayınına katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faiz artırımının büyüklüğünün 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağının açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi. Bostic de her ihtimalin masada olduğunu vurguladı.

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