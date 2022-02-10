Gram altın 794'e düştü İslam Memiş altın ve dolar fiyatları için 'gaza gelmeyin' diyor

Tüm dünyada piyasaların merakla beklediği haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon Ocak rakamlarına göre 40 yılın zirvesine çıktı. ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: