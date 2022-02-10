Gram altın 794'e düştü İslam Memiş altın ve dolar fiyatları için 'gaza gelmeyin' diyor
10 Şubat 2022 itibariyle altın ve dolarda gözler ABD'ye çevrildi. Fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği merak edilirken Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'önemli' diyerek kritik açıklamalar yaptı.
Dolar ve altın piyasalarının gözü yurt dışındaydı. ABD'nin enflasyon verilerine takip eden piyasalar nispeten sakin bir seyir izledi. Altının gramı güne 798 liradan başlarken gün sonunda fiyatlar 794 liraya kadar geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı 1.299,54 lira, yarım altın 2.599,08, cumhuriyet altını ise 5.182 lirada. Peki altın fiyatları ve dolar kuru bundan sonra ne olur? Altın ve dolar düşer mi almak mı satmak mı gerekli? İslam Memiş bu soraların yanıtını verdi.
Tüm dünyada piyasaların merakla beklediği haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon Ocak rakamlarına göre 40 yılın zirvesine çıktı. ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de çok önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
-Küresel piyasalar Amerika tarafında enflasyon verisine odaklandı. Amerika'da enflasyon rakamlarının artmaya devam edeceğini göreceğiz. Veri öncesi piyasalarda farklı fiyatlamaların olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon verisi öncesi piyasalar beklentiyi önceden satın alır ve pozisyonlar alınır. 1830 dolar seviyesine kadar yükselen ons altında küresel tarafta ons altını destekleyecek faktör olmadığını gözlemliyoruz.
-Burada ters fiyatlama oluyor veya Merkez Bankaları kendi aralarında anlaşmış FED'e süre kazandırmak için yeni bir düzen kurma ihtimalini güçlü görüyorum.