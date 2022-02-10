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Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu

Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu

Bayburt'ta merkeze bağlı Gençosman köyünde yaşayan Almanya uyruklu Gerhard Stronzik evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu Gerhard Stronzik'ten (60) haber alamayan köy halkı, Stronzik'in evine gitti.

Stronzik'i evde hareketsiz halde bulan köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, yaklaşık 4 yıldır Bayburt'ta yaşadığı öğrenilen Gerhard Stronzik'in öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Stronzik'in cesedi, otopsi için Bayburt Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

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