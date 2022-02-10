Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Serdar Ali Çelikler "İlişkisi bitti" dedi

Fenerbahçe'de son dönemde sakatlık gerekçesiyle kadroya alınmayan Mesut Özil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler, "Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor" dedi.

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Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.

Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi..." ifadelerini kullandı.