BIST 2.041
DOLAR 13,53
EURO 15,45
ALTIN 796,95
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Serdar Ali Çelikler "İlişkisi bitti" dedi
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Serdar Ali Çelikler "İlişkisi bitti" dedi
Kahramanmaraş'ta hastaya refakat eden genç kızı taciz eden doktor tutuklandı
Kahramanmaraş'ta hastaya refakat eden genç kızı taciz eden doktor tutuklandı
Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu
Bayburt'ta yaşayan Almanya uyruklu evinde ölü bulundu
Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Altın ve doların beklediği haber geldi! ABD Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı
Yerli ve milli radar ilk kez Manisa'da kullanıldı
Mersin'de korkunç kaza otomobil ikiye bölündü
Mersin'de korkunç kaza otomobil ikiye bölündü
Ziraat Bank Azerbaycan 7. şubesini açtı
Ziraat Bank Azerbaycan 7. şubesini açtı
Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?
Recep ayının 13,14,15. günü ne zaman Diyanet Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur?
Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı
Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald’s'a dalarak kasadan para çaldı
4. doz Biontech aşı randevusunda flaş gelişme! Eksik aşılı olmamak için dikkat!
4. doz Biontech aşı randevusunda flaş gelişme! Eksik aşılı olmamak için dikkat!