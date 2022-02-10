Yüz binlerce vatandaşa müjde! Çiftçinin ana gider kalemlerinde düzenleme yapılacak

Hükümet, çiftçinin belini büken yüksek maliyetleri düşürmek için harekete geçti. Öncelikle işlevsiz hale gelen tarımsal destekler kaldırılacak. Gübre, yem, ilaç ve mazot gibi dört ana gider kaleminde düzenleme yapılacak.

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Hükümet, artan girdi maliyetleri sebebiyle zor günler geçiren çiftçilere yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda başta gübre ve mazot olmak üzere çiftçilere yüksek destekler verilmesi planlanıyor.

Yapılacak çalışma ile onlarca kalemde verilen ve işlevsiz hale gelen tarımsal destekler kaldırılacak. Destekler gübre, mazot, yem ve ilaç olmak üzere dört alanda yeniden düzenlenecek. Bu program, çiftçilere yem, gübre ve ilaçların yüzde 50 indirimli verilmesi şeklinde ayarlanacak. Mazotta ise ayrıca bir vergi indirimi yapılması düşünülen formüller arasında.

Tarımsal kredilerle ilgili yeni bir yapılandırmanın gündeme geleceği ifade ediliyor. Bu konuda da Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

Özellikle gübre konusunda bahar ekimleri için kısa sürede adım atılacağı belirtildi. AK Parti ekonomi kurmayları, "Çiftçi, sonbaharda yüksek fiyatlardan dolayı yeterli gübre kullanamadı. Bahardaki ekimlerde de yeterli gübre olmaması olumsuz sonuçlar doğurabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gübre fiyatları bir sene içinde dört kata yakın arttı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küresel emtia piyasalarında yaşanan gelişmelerden dolayı gübre fiyatları arttı. Ancak ülkemizdeki artış, dünyadakinin altında" dedi.