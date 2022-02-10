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Çin'den Erdoğan'a özel mesaj! İlişkilerde yeni seviye hedefini belirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çin'den Erdoğan'a özel mesaj! İlişkilerde yeni seviye hedefini belirtti

ÇİN Devlet Başkanı Xi Jinping, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Çin'in Türkiye'nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Xi Jinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

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ÇİN Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Xi, mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım'a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlişkilerde yeni seviye hedefi
Çin'in Türkiye'nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Xi Jinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.

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