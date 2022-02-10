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Önce sahte belge sonra lüks otel şimdi de fatura! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu var?

Önce sahte belge sonra lüks otel şimdi de fatura! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Aralık zamları geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına AK Partiden çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarında sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, her videoda adeta skandal başka bir kurmacayla karşımıza çıkıyor. Önce sahte belgeyle trollere taş çıkarttı. Sonra geceliği 100 bin liralık odadan yaptığı konuşma partililerince ifşa edildi. Şimdi de adeta provokatif cümlelerle algı peşine düştü. Birileri Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyor olmasın? Zira ortaya koymaya çalıştığı bu gündemler kendisini parti içerisindeki adaylık yarışında zayıf duruma düşürüyor. Bizden söylemesi."

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