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Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla yaklaşık 7 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186'sını mevzuata aykırı bulurken bunlardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Dönemsel olarak 'efsane cuma', 'şahane cuma' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantı sonucu kurul üyeleri 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu.

Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İndirimli satış kampanyalarına ceza
Görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak 'efsane cuma', 'şahane cuma' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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